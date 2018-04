Freizeit

Gottesdienst und Korso: Motorradsaison-Start am Nürburgring

22.04.2018, 01:58 Uhr | dpa

Viele tausend Motorradfahrer nehmen am Nürburgring in Nürburg an einem Korso über die Nordschleife der Eifelrennstrecke teil. Foto: Thomas Frey/Archiv (Quelle: dpa)