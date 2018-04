Parteien

Nahles-Kontrahentin Lange: SPD braucht Neuanfang

22.04.2018, 08:38 Uhr | dpa

Die Gegenkandidatin von Andrea Nahles für das Amt der SPD-Vorsitzenden, Simone Lange, fordert einen von der großen Koalition unbelasteten Neuanfang. Die SPD habe in den letzten Jahren so viele Wahlen verloren, "weil sie ihre Arbeit immer über die große Koalition definiert hat", sagte die Flensburger Oberbürgermeisterin der Deutschen Presse-Agentur vor dem Sonderparteitag in Wiesbaden.

"Es gab immer eine Personalunion zwischen Regierungsbeteiligten und Parteivorsitzendem. Wir müssen das trennen, wir müssen der Partei ein Stück weit einen eigenen Kopf geben, der weder an Fraktion noch Regierung beteiligt ist", betonte Lange. Als erstes Projekt wolle sie im Falle einer Wahl zur Parteivorsitzenden eine "180-Grad-Kehrtwende" bei den Reformen der Agenda 2010 und Hartz IV einleiten. "Wir müssen wegkommen vom Sanktionieren, hin zu einem System, das neue Anreize schafft."

Am Rande der Vorstellung von Nahles und Lange im Vorstand am Samstag vor dem Sonderparteitag wurden von beiden Seiten Vorwürfe erhoben. Aus der SPD-Spitze hieß es, sie habe wiederholt gelogen, etwa bei Vorwürfen, sie werde bewusst benachteiligt bei der Vorstellung ihrer Kandidatur. Schließlich wurde beschlossen, dass sich beide 30 Minuten lang den 600 Delegierten vorstellen dürfen, Lange wird dabei als erste reden.

Lange versuche einen Konflikt, "die da oben, wir da unten" zu inszenieren und neue Unruhe zu schaffen. Mit Spannung wurde das Wahlergebnis erwartet - als Ziel für Nahles wurden intern 75 Prozent plus X genannt - sie ist bisher durch ihre mitunter polarisierende, den Konflikt nicht scheuende Art ohnehin kein Parteiliebling - auch bei den Bürgern. 2007 erzielte sie mit 74,8 Prozent bei der Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden ihr bislang bestes Ergebnis. Klar ist: Die SPD wird am Sonntag nach dem Rücktritt von Martin Schulz ihre erste Vorsitzende in knapp 155 Jahren Parteigeschichte bekommen.