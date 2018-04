Freizeit

Hamburger Frühlingsdom mit rund zwei Millionen Besuchern

22.04.2018, 11:58 Uhr | dpa

Der Hamburger Dom hat in diesem Jahr rund zwei Millionen Besucher angelockt. Das teilte die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation am letzten Domwochenende mit. Das Volksfest endete am Sonntag, die Behörde zog eine positive Bilanz. "Wir freuen uns über den guten Besucherzuspruch", sagte Franziska Hamann, Leiterin des Dom-Referates der veranstaltenden Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation.

Mit knapp 340 000 Besuchern war das Osterwochenende traditionell das besucherreichste Wochenende des Frühlingsdoms. Im Jahr 2017 besuchten noch rund 2,5 Millionen Menschen das Volksfest im Frühjahr.

Auch der Hamburger Landesverband des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller zog eine positive Bilanz. Besonders "sind Neuheiten und Innovationen wichtig, um als Familienvolksfest allen Generationen und Geschmäckern gerecht zu werden. Und das ist bei diesem Frühlingsdom wieder hervorragend gelungen", sagte Sascha Belli, Vorsitzender des Verbandes. Vom 27. Juli an findet auf dem Hamburger Heiligengeistfeld der Sommerdom statt.