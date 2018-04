Kommunen

Protest gegen Absage des verkaufsoffenen Sonntags

22.04.2018, 13:18 Uhr | dpa

"Sorry, wir dürfen nicht" steht auf einem mit schwarzer Folie verklebten Schaufenster in Michelstadt. Foto: Frank Rumpenhorst (Quelle: dpa)

Geschäftsinhaber und Gastronomen in Michelstadt protestieren mit einer "Traueraktion" dagegen, dass die Geschäfte in der Odenwald-Stadt an diesem Sonntag nicht ausnahmsweise öffnen dürfen. Bis auf eine oder zwei Ausnahmen beteiligten sich alle etwa 100 Läden und Lokale an der Aktion, sagte Heinz-Peter Aulbach, stellvertretender Vorsitzender des Gewerbevereins, am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Schaufenster wurden mit schwarzen Folien verhängt. "Die ganze Stadt ist schwarz", sagte Aulbach.

"Der Gewerbeverein Michelstadt will nicht, dass mit dem Verbot von verkaufsoffenen Sonntagen dem Sterben der Innenstädte Tür und Tor geöffnet wird", heißt es in einer Zeitungsanzeige vom vergangenen Freitag. Die Initiatoren fordern den Gesetzgeber in der Anzeige auf, "verlässliche Regelungen zu schaffen, damit der Einzelhandel insbesondere im ländlichen Raum dann Kundenbedürfnisse befriedigen kann, wenn diese anfallen". So ein Zusammenhalt der auch konkurrierenden Geschäftsleute habe es in der Odenwald-Gemeinde mit ihren rund 16 000 Einwohnern noch nicht gegeben, hieß es beim Gewerbeverein.

Nachdem die "Allianz für den freien Sonntag" Klage beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel eingereicht hat, waren der verkaufsoffene Sonntag und die damit verbundene Ausstellung "Landpartie" abgesagt worden. Die Fahrzeugschau samt Ausstellung auf dem Marktplatz und verkaufsoffenem Sonntag habe es zuvor seit 2011 jedes Jahr ohne Klage gegeben.