Antisemitismus: Prochnow sieht Staat in der Pflicht

22.04.2018, 10:08 Uhr | dpa

Nach antisemitisch motivierten Vorfällen in Deutschland sieht der Schauspieler Jürgen Prochnow (76, "Das Boot") den Staat in der Pflicht. Es sei zum Beispiel unvorstellbar, dass jüdische Kinder an Schulen gemobbt würden und dass ihre Eltern sich nicht anders zu helfen wüssten, als sie von der Schule zu nehmen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

"Da muss die Politik was machen", ergänzte Prochnow, der 2017 nach Jahren in den USA in die Bundesrepublik zurückgekehrt war und zum neuen Ensemble der Wormser Nibelungen-Festspiele gehört. Die Politik dürfe "nicht immer alles so laufen lassen", wie das etwa bei der sogenannten Parallelgesellschaft der Fall gewesen sei. "Da ist ja nie was unternommen worden, um die Leute wirklich zu integrieren oder für eine moderne Gesellschaft bereitzumachen, sie dahinzuführen."

Mit Blick auf die Echo-Auszeichnung für das als judenfeindlich kritisierte Album der Rapper Kollegah und Farid Bang sagte Prochnow: "Dass sowas prämiert wird, halte ich für einen Skandal." Zwar sei er für Meinungsfreiheit und die Freiheit der Kunst. Angesichts der deutschen Vergangenheit halte er solche Texte aber für "sehr, sehr problematisch". "Wer steckt dahinter, wer produziert das und warum - das sollte man sich mal alles fragen." Als er nach dem Krieg in Deutschland aufgewachsen sei, hätte er sich nicht vorstellen können, dass so ein Gedankengut wieder Fuß fassen würde. "Es ist beschämend."

Im neuen Nibelungen-Stück "Siegfrieds Erben" von Feridun Zaimoglu und Günter Senkel spielt Prochnow die Hauptrolle des Hunnenkönigs Etzel. Premiere ist am 20. Juli vor dem Wormser Dom.