Unfälle

Motorradfahrer kracht in Traktor und kommt ums Leben

22.04.2018, 10:49 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist beim Überholen mit einem Traktor zusammengestoßen und anschließend im Krankenhaus gestorben. Der 22-Jährige wollte am Samstag in Krefeld mehrere Autos und den Traktor überholen, als dieser links abbog, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Krefelder stürzte und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er.