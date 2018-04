Unfälle

80-Jähriger stürzt beim Wandern Abhang hinunter und stirbt

22.04.2018, 10:29 Uhr | dpa

Ein 80-jähriger Mann ist auf einem Wanderweg in der Südeifel tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stürzte der Wanderer am Samstag aus bisher ungeklärter Ursache auf dem Lieserpfad bei Manderscheid einen steilen Abhang hinunter. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 80-Jährige soll nach Angaben der Polizei nicht aus der Region stammen. Woher er kam, blieb aber zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.