Kriminalität

Gartenfreunde verstehen Zettel falsch: Häuschen ausgeräumt

22.04.2018, 11:48 Uhr | dpa

Ein Zettel mit der Aufforderung "Sie können mitnehmen" haben Gartenfreunde in einer Kleingartenanlage in Artern (Kyffhäuserkreis) total missverstanden. Der 50 Jahre alte Gartenbesitzer hatte die Information Anfang April an den Zaun gehängt. Er meinte damit allerdings zwei Pflanzen, die er am Zaun befestigt hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Gartenfreund nahm die Pflanzen mit, ließ aber die Gartentür offen.

Dann begann das Missverständnis: Der nächste Gartenfreund nahm an, dass alles zu verschenken sei und bediente sich im Gartenhaus - zumal der Schlüssel neben der Tür lag. In der Folge holten sich immer wieder Gartenbesitzer aus dem Häuschen, was sie gebrauchen konnten. Der 50-Jährige traute am Samstag seinen Augen nicht als, als der sein Häuschen leer vorfand. Der Mann erstattete Strafanzeige.