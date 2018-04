Kriminalität

Zwei Geldautomaten in Wolfenbüttel gesprengt

22.04.2018, 12:09 Uhr | dpa

Erneut sind in Niedersachsen Geldautomaten gesprengt worden. In Wolfenbüttel ließen die Täter am Wochenende gleich zwei Automaten in einer Bankfiliale in die Luft fliegen. Anwohner wurden am Samstagmorgen durch den lauten Knall geweckt. Sie verständigten die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Wie viel Geld die Täter erbeuteten und wie hoch der Schaden war, stand auch am Sonntag noch nicht fest. Von den Räubern fehlte ebenfalls noch jede Spur.