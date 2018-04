Kriminalität

Maskiertes Duo überfällt Spätkauf in Wilmersdorf

22.04.2018, 12:09 Uhr | dpa

Zwei unbekannte Männer haben einen Spätkauf in Berlin-Wilmersdorf überfallen und den Ladenbesitzer leicht verletzt. Die beiden Maskierten waren am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr in dem Geschäft an der Nachodstraße erschienen und hatten mit einem Messer bewaffnet die Herausgabe der Einnahmen gefordert, wie die Polizei mitteilte. Der 63-jährige Ladenbesitzer wehrte sich und erlitt durch die Rangelei leichte Verletzungen an Hals und Nase. Die Täter griffen sich nach Polizeiangaben daraufhin einige Zigaretten und flohen unerkannt.