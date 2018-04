Unfälle

Lebensgefährte von Verletzter attackiert Unfall-Verursacher

22.04.2018, 13:18 Uhr | dpa

Nach einem Verkehrsunfall in Bochum mit einer lebensgefährlich Verletzten ist deren Lebensgefährte auf den mutmaßlichen Verursacher losgegangen. Erst als ein weiterer Zeuge eingriff, ließ der Mann von dem 54-Jährigen ab, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 54-Jährige sei am Freitagabend auf die Spur der 28 Jahre alten Motorradfahrerin eingebogen, die daraufhin bis auf den Seitenstreifen geschleudert worden sei. Der Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt. Die 28-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.