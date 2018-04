Brände

Seniorin stirbt bei Zimmerbrand

22.04.2018, 13:18 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Jever (Landkreis Friesland) ist eine Seniorin ums Leben gekommen. Die Feuerwehr brachte den am Sonntagmorgen in einem Zimmer des Hauses ausgebrochenen Brand nach Polizeiangaben schnell unter Kontrolle. Brandursache und Schadenshöhe blieben zunächst unklar. Bei der Toten handelt es sich laut Polizei vermutlich um die Bewohnerin.