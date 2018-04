Kriminalität

Nach Tod von Mutter Haftbefehl gegen Sohn erlassen

22.04.2018, 13:18 Uhr | dpa

Nach dem Tod einer 58 Jahre alten Frau in Cloppenburg ist der mutmaßliche Täter, der Sohn des Opfers, am Wochenende in Untersuchungshaft gekommen. Der Haftrichter am Amtsgericht Oldenburg nahm den 33-Jährigen wegen Mordverdachts vorläufig in Haft, sagte eine Polizeisprecherin. Der psychisch kranke Sohn war kurz nach der Tat in der Nähe von Wildeshausen auf einem Autobahnparkplatz an der A1 festgenommen worden. Er äußerte sich bisher nicht zu dem Vorwurf, seine Mutter umgebracht zu haben. Die Leiche der 58-Jährigen war am Freitag in ihrer Wohnung gefunden worden.