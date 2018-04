Freizeit

Guter Start für Landesgartenschau in Bad Iburg

22.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Besucher gehen auf dem Gelände der Landesgartenschau in Bad Iburg an einer Wiese mit Blumen entlang. Foto: Friso Gentsch (Quelle: dpa)

Seit Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Iburg am Mittwoch sind bereits mehr als 18 000 Besucher auf das Gelände gekommen. "Wir sind total zufrieden mit dem Start", sagte Sprecherin Imma Schmidt am Sonntag. Waldkurpark und Baumwipfelpfad sowie die Blütenterrassen würden sehr gut angenommen werden.

Die sechste Landesgartenschau in Niedersachsen steht unter dem Motto "Der neue Zauber". Bis zum 14. Oktober erwarten die Veranstalter mindestens 500 000 Besucher.

Zu sehen sind zwölf Themengärten und eine Halle, in denen Blumenschauen gezeigt werden. Ein Höhepunkt ist ein knapp 600 Meter langer Baumwipfelpfad, der sich durch den Waldkurpark schlängelt. Dort können müde Städter beim "Waldbaden", einem aus Japan stammenden Trend zum Stressmanagement, ausspannen.

Bad Iburg möchte die Landesgartenschau nutzen, um sich als Kurort zu verjüngen. So werden neue, moderne Zugänge zur Kneipp-Therapie vorgestellt. Der Bereich um das Iburger Schloss wurde städtebaulich aufgewertet, der Park zu Füßen des Schlosses neu gestaltet.