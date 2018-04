Kriminalität

Männergruppe überfällt Radfahrer im Großen Tiergarten

22.04.2018, 15:08 Uhr | dpa

Zwei Radfahrer sind im Großen Tiergarten in Berlin von einer Männergruppe angegriffen und mit einem Messer bedroht worden. Sie waren nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen mit ihren Fahrrädern an der Löwenbrücke unterwegs, als die Angreifer sie umringten. Die beiden 46 und 56 Jahre alten Männer wurden demnach zunächst geschlagen und getreten. Anschließend habe ein Mann aus der Gruppe sie mit einem Messer bedroht und dem 46-Jährigen ein Handy gestohlen. Die Radfahrer seien leicht am Kopf verletzt worden.

Der 46-Jährige konnte sein Handy später orten, kurz darauf nahmen die Beamten nach eigenen Angaben drei Tatverdächtige im Alter von 16, 17 und 18 Jahren fest. Der 18-Jährige hatte den Angaben zufolge das gestohlene Handy und ein Messer bei sich.