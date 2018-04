Kriminalität

72-Jähriger verprügelt 78-Jährigen mit Krücke

22.04.2018, 15:08 Uhr | dpa

Ein 78 Jahre alter Mann ist in Halle von einem 72-Jährigen mit einer Gehhilfe verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 72-Jährige am Samstag in einem Geschäft zunächst eine Verkäuferin beschimpft. Der 78-Jährige forderte ihn daraufhin auf, das sein zu lassen. Anschließend schlug der 72-Jährige mit seiner Gehhilfe auf den Älteren ein. Ein Zeuge nahm dem Angreifer die Krücke weg und informierte das Sicherheitspersonal in dem Einkaufszentrum in Halle-Neustadt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Gegen den Angreifer ermittelt die Polizei.