Kriminalität

Randale in Chemnitzer Kirche

22.04.2018, 15:08 Uhr | dpa

Ein junger Mann wird verdächtigt, am Samstagmorgen in der St. Markuskirche in Chemnitz-Sonnenberg randaliert zu haben. Es sei ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe im Altarraum und im Keller des Gotteshauses entstanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Gemeindemitglied hatte den Einbruch bemerkt und Alarm geschlagen. Wenig später nahmen Beamte einen 24-Jährigen fest, gegen ihn wird nun wegen Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt. Zum konkreten Geschehen und den Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben.