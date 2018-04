Tiere

Terrier kriecht in Fuchsbau: Feuerwehreinsatz

22.04.2018, 15:18 Uhr | dpa

Ein Jack-Russell-Terrier ist am Sonntag in Hannover in einem Fuchsbau verschwunden und hat damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr befand sich der Fuchsbau in einem zehn Meter langen Wasserrohr unter einer Ackerüberfahrt. Die 60 Jahre alte Hundebesitzerin hatte die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte spritzten Wasser in den Eingang des Baus, sodass zunächst vier Jungfüchse und dann Terrier "Freddi" aus einem weiteren Eingang krochen. Alle blieben unversehrt, seien aber patschnass gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Hund hatte sich beim Gassigehen losgerissen. Die Feuerwehr zog sich schnell zurück, damit die Fuchsmutter sich wieder um ihre Jungen kümmern konnte.