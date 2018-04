Parteien

Weil: Nahles ist für SPD die richtige Chefin

22.04.2018, 15:18 Uhr | dpa

Niedersachsens SPD-Landesvorsitzender Stephan Weil hat angekündigt, die neue Parteichefin Andrea Nahles nach Kräften unterstützen zu wollen. "Sie ist die richtige Parteivorsitzende, um die SPD inhaltlich und organisatorisch zu modernisieren", sagte Weil am Sonntag nach der Wahl von Nahles bei einem Sonderparteitag in Wiesbaden. Die 47-Jährige könne den Bürgern klar und glaubwürdig vermitteln, wofür die SPD stehe. "Andrea Nahles hat heute nicht zum ersten Mal bewiesen, dass sie leidenschaftlich für die SPD kämpft", sagte Weil.

Die Politikerin war mit einem Dämpfer als erste Frau an die Spitze der SPD gewählt worden. Nahles erhielt nur eine Zustimmung von 66,35 Prozent. In ihrer Bewerbungsrede kündigte sie unter anderem an, den digitalen Kapitalismus bändigen zu wollen und große Internetkonzerne mehr zur Kasse bitten zu wollen.