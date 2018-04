Unfälle

Kran in Trierweiler umgestürzt

22.04.2018, 15:18 Uhr | dpa

In einem Industriegebiet bei Trier ist am Samstag ein mobiler Baukran umgestürzt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der Kran, der hinter einem Lkw als Anhänger befestigt und nicht ausgeklappt war, landete nach Angaben der Beamten zum Teil auf einem Grundstück in der Nähe eines Imbisses. Der Krananhänger war laut Polizei wohl umgekippt, weil der Lkw-Fahrer mutmaßlich mit zu hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fuhr. Die Schadenshöhe blieb unklar. Ein Bergungsfahrzeug war im Einsatz. Weil wegen des Unfalls die Einfahrt des Industriegebiets Trierweiler-Sirzenich gesperrt wurde, kam es zu Verkehrsbehinderungen auf einer Bundesstraße.