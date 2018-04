Parteien

Dulig gratuliert Nahles

22.04.2018, 15:18 Uhr | dpa

Der sächsische SPD-Landesvorsitzende Martin Dulig hat Andrea Nahles herzlich zur Wahl als Parteivorsitzende gratuliert. "Mit ihr an der Spitze der Partei werden wir die anstehenden Herausforderungen beherzt und mit Leidenschaft angehen", erklärte er nach der Abstimmung bei einem Sonderparteitag in Wiesbaden (Hessen) am Sonntag in einer in Dresden verbreiteten Mitteilung. Sie werde den Erneuerungsprozess der SPD gemeinsam mit dem Parteivorstand aktiv begleiten. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!" Nahles war zuvor mit 66,35 Prozent der Stimmen in das Amt gewählt worden - als erste Frau in der knapp 155-jährigen Parteigeschichte.