Unfälle

76-Jähriger stirbt nach Unfall

22.04.2018, 15:18 Uhr | dpa

Ein 76 Jahre alter Autofahrer ist kurz nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 beim Kreuz Deggendorf im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann tags zuvor die Geschwindigkeit eines vor ihm fahrenden Sattelzuges unterschätzt. Um nicht aufzufahren, lenkte er seinen Wagen nach links, stieß zunächst gegen die Mittelleitplanke und schleuderte dann vor dem Sattelzug gegen die rechte Leitplanke. Danach kollidierte er noch mit dem Sattelzug.

Nach Angaben der Polizei war den Einsatzkräften bei der Unfallaufnahme zunächst nicht ersichtlich, dass der Mann dabei schwer verletzt wurde. Er kam ins Krankenhaus, wo er in der Nacht zum Sonntag seinen Verletzungen erlag. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen sowie an den Leitplanken beträgt etwa 21 500 Euro.