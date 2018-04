Unfälle

Elf Verletzte bei drei Unfällen in Ostsachsen

22.04.2018, 16:09 Uhr | dpa

Sieben Erwachsene und vier Kinder sind am Wochenende bei drei Verkehrsunfällen in Ostsachsen verletzt worden - einige von ihnen schwer. In zwei Fällen kam es dabei aufgrund von Vorfahrtsfehlern zu Zusammenstößen, ein weiterer Autofahrer kam von der Straße ab und verunglückte, wie die Polizei Görlitz am Sonntag mitteilte. Der Wagen einer 58-Jährigen kollidierte am Samstag beim Auffahren auf die Bundesstraße 97 nahe Schwepnitz (Landkreis Bautzen) mit dem Auto einer Familie. Dessen 40 Jahre alte Fahrerin, ihr Beifahrer und drei Kinder wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Drei Stunden später stieß der Wagen eines 76-Jährigen beim Abbiegen auf die Bundesstraße 115 bei Kodersdorf (Landkreis Görlitz) mit einem voll besetzten Auto zusammen. Die Insassen - zwei 41 und 64 Jahre alte Männer sowie zwei 5 und 13 Jahre alte Mädchen - wurden schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Am frühen Sonntagmorgen verlor ein 20-Jähriger in Hoyerswerda (Landkreis Görlitz) in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich überschlug, in eine Kleingartenanlage schleuderte und mehrere Zäune, drei Lauben und die Trinkwasserleitung des Vereins beschädigte. Er und seine 21 Jahre alte Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, der Sachschaden wird auf etwa 90 000 Euro geschätzt.