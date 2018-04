Fußball

Jenaer Fußball-Frauen erkämpfen sich Remis in München

22.04.2018, 16:48 Uhr | dpa

Die Bundesliga-Fußballerinnen des FF USV Jena haben im Abstiegskampf einen kleinen Achtungserfolg errungen. Beim Tabellenzweiten FC Bayern München erkämpfte sich die Mannschaft von Cheftrainerin Katja Greulich am Sonntag ein 0:0. Jena überzeugte von Beginn mit einer guten Defensivarbeit. In der 34. Minute wurde Jenas Führungstor durch Lisa Seiler wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Auch im zweiten Durchgang hielten die Gäste kämpferisch stark dagegen, hatten in der Offensive aber kaum Möglichkeiten. In der 63. Minute vereitelte Münchens Keeperin Manuela Zinsberger eine Chance von Karoline Heinze. Spielerisch fand der Favorit aus München aber keine Mittel gegen die gute USV-Abwehr.