American Football

Niederlagen für American-Football-Teams aus Kiel und Hamburg

22.04.2018, 18:28 Uhr | dpa

Die American-Football-Teams aus Kiel und Hamburg sind mit Niederlagen in die neue Saison in der Nordgruppe der German Football League gestartet. Die Kiel Baltic Hurricanes unterlagen am Samstag in Köln mit 14:32 bei den Cologne Crocodiles, die Hamburg Huskies kamen am Sonntag mit 0:24 bei den Berlin Rebels unter die Räder.

Die Kieler waren durch einen Touchdown von Widereceiver Benedikt Englmann nach einem Pass vom Quarterback Clayton Turner in Führung gegangen. Die Gastgeber konterten jedoch und lagen im dritten Viertel bereits 23:7 vorn. Der zweite Kieler Touchdown durch Runningback Julian Ampaw kam zu spät, um die Partie noch zu drehen. Die Schlittenhunde aus der Hansestadt waren in Berlin über die gesamte Spielzeit hinweg chancenlos.

Am kommenden Samstag kommt es in Stadion Hammer Park zum Nordduell zwischen den Huskies und den Hurricanes. Kickoff ist um 16.00 Uhr.