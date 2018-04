Fußball

Anfang: "Hätte Wechsel lieber nach der Saison verkündet"

22.04.2018, 18:28 Uhr | dpa

Fußball-Trainer Markus Anfang hätte seinen Wechsel von Holstein Kiel zum 1. FC Köln gerne später publik gemacht. "Natürlich wird es Reaktionen geben, es gab auch jetzt schon welche", sagte der 43-Jährige vor dem Zweitliga-Spitzenspiel zwischen Kiel und dem 1. FC Nürnberg dem "kicker" (Montagausgabe): "Ich hätte den Wechsel deshalb auch lieber erst nach der Saison verkündet, aber das ließ sich irgendwann leider nicht mehr realisieren."

Anfang könnte durch den Vereinswechsel absteigen: Kiel spielt um den Aufstieg, Köln steht kurz vor dem Abstieg. Dennoch ist sich der Trainer seiner Entscheidung sicher. "Was ich hier in Kiel bislang erleben durfte, ist sensationell. Aber Köln ist ein super Traditionsverein in meiner Heimatstadt - ich denke, das können die meisten nachvollziehen", erklärte er.