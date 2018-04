Handball

EHV Aue feiert klaren Heimsieg über Balingen-Weilstetten

22.04.2018, 19:09 Uhr | dpa

Handball-Zweitligist EHV Aue hat im Kampf um den Klassenerhalt erneut einen wichtigen Sieg gelandet. Zwei Tage nach dem 24:21-Auswärtserfolg beim HC Rhein Vikings gewann die Mannschaft von Trainer Stephan Swat am Sonntag gegen HBW Balingen-Weilstetten mit 28:21 (13:11). Neben Kapitän Eric Meinhardt (8/3 Tore), Janar Mägi (6) und Mindaugas Dumcius (5) konnte sich beim EHV auch Torhüter Robert Wetzel mit neun Paraden auszeichnen. Die Auer erwischten vor 1100 Zuschauern den besseren Start. Mägi traf in der zehnten Minute zur 6:1-Führung. Die Gäste kämpften sich anschließend zurück in die Partie und konnten den Rückstand bis zur Pause auf zwei Tore verkürzen. Im zweiten Durchgang setzte sich der EHV schnell auf 18:12 (36.) ab und konnte den Vorsprung dank einer starken Abwehrleistung sogar weiter ausbauen. Bengt Bornhorn erhöhte in der 47. Minute auf 24:14. Damit war das Spiel vorzeitig entschieden.