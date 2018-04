Basketball

ALBA Berlin müht sich zum Auswärtssieg in Braunschweig

22.04.2018, 19:48 Uhr | dpa

ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den 17. Sieg in Serie eingefahren. Am Sonntag siegten die Berliner nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit bei den Löwen Braunschweig vor 3000 Zuschauern mit 72:62 (27:33). Mit diesem Erfolg ist dem Team von Trainer Aito Garcia Reneses drei Spieltage vor Ende der Punkterunde der zweite Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen. Beste Berliner Werfer waren der überragende Luke Sikma mit 25 und Bogdan Radosavljevic mit 13 Punkten.

Unter den Augen von NBA-Star Dennis Schröder erwischte sein Ex-Team den besseren Start. ALBA fand offensiv überhaupt keinen Rhythmus. Kaum ein Wurf fand den Weg in den Korb. So gingen die Niedersachsen schnell mit 12:4 in Führung. Und nur die gute Defensivarbeit der Berliner sorgte dafür, dass der Rückstand knapp blieb.

Aber auch im zweiten Viertel setzte sich die Berliner Offensivschwäche fort. Von dreizehn Drei-Punkt-Versuchen landete in der ersten Halbzeit nur einer im Korb. Mitte dieses Abschnittes lag ALBA plötzlich 16:28 zurück. Erst ein 9:0-Lauf kurz der Halbzeit brachte die Berliner wieder heran.

Nach dem Seitenwechsel trafen die Berliner dann besser. Mitte des dritten Viertels brachte Peyton Siva die Gäste beim 40:38 erstmalig in Führung. Nun übernahm ALBA die Regie und lag immer vorn, aber Braunschweig blieb weiter dran. Die Entscheidung fiel im Schlussabschnitt als den Gastgebern mehr und mehr die Puste ausging. Knapp drei Minuten vor Ende konnte sich ALBA mit einem 10:3-Lauf entscheidend auf 70:58 absetzen.