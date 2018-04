Fußball

2:2 in Köln: Schalke verpasst Sieg beim FC

22.04.2018, 20:08 Uhr | dpa

Der FC Schalke 04 hat in der Fußball-Bundesliga einen Sieg beim Tabellen-Letzten 1. FC Köln verspielt. Der Revierclub kam am Sonntagabend nach einer Zwei-Tore-Führung nur zu einem 2:2 (2:1) bei den Rheinländern, die bei noch drei verbleibenden Spielen und acht Punkten Rückstand auf den Relegationsrang kaum noch Chancen auf den Klassenverbleib haben. Schalke hat nun sieben Punkte Vorsprung auf 1899 Hoffenheim und Rang fünf, dem ersten Platz der nicht zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Vor 50 000 Zuschauern erzielten für die Königsblauen Breel Embolo (4. Minute) und Jewgeni Konopljanka (23.) in der ersten Halbzeit die Tore. Leonardo Bittencourt verkürzte für die Gastgeber (26.) noch vor dem Wechsel. Marcel Risse glich in der Schlussphase aus (84.).