Wahlen

Stichwahl um Landrat im Kreis Ostprignitz-Ruppin

22.04.2018, 20:28 Uhr | dpa

Nach der Landratswahl im Landkreis Ostprignitz-Ruppin kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl zwischen dem Amtsinhaber Ralf Reinhardt (SPD) und Sven Deter (CDU). Reinhardt erhielt nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Wahl am Sonntag 40,7 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer von der CDU landete bei 27,6 Prozent. Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte, wird die Stichwahl am 6. Mai notwendig. Auf Platz drei kam am Sonntag Christian Scherkenbach (parteilos, für die Linke) mit 15,7 Prozent, gefolgt von Petra Hentschel (AfD) mit 10,7 Prozent und Hans-Georg Rieger (BVB/Freie Wähler) mit 5,3 Prozent. Wahlberechtigt waren 85 683 Bürger. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,4 Prozent.