Kommunen

Noch keine neuen Bürgermeister für Guben und Forst

22.04.2018, 21:48 Uhr | dpa

Für die südbrandenburgische Kleinstadt Guben (Spree-Neiße) steht noch kein neuer Bürgermeister fest. Keiner der vier Bewerber setzte sich am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl durch, wie die Stadt als vorläufiges Ergebnis auf ihrer Internetseite mitteilte. Die meisten Stimmen entfielen zwar auf Vize-Bürgermeister Fred Mahro (CDU) mit 48,7 Prozent. Er verpasste aber knapp die Mehrheit der Stimmen. Mahro tritt bei einer Stichwahl am 6. Mai gegen Daniel Münschke (AfD) an, der 34,8 Prozent und damit das zweibeste Ergebnis erzielte.

Auch in der Kleinstadt Forst (Spree-Neiße) gab es am Sonntag laut Internetseite der Kommune keinen Gewinner bei der Bürgermeisterwahl. Alle Kandidaten blieben laut vorläufigem Ergebnis jeweils unter 50 Prozent der Stimmenanteile. Auch hier ist eine Stichwahl notwendig.