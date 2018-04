Prozesse

Diebstahlserie von medizinischen Geräten vor Gericht

23.04.2018, 01:29 Uhr | dpa

Sie sollen als Teil einer Bande hochwertige medizinische Geräte im Wert von insgesamt drei Millionen Euro aus Krankenhäusern gestohlen haben: Deswegen stehen von heute an zwei Kolumbianer im Alter von 30 und 42 Jahren vor dem Landgericht Trier. Laut Anklage waren sie in unterschiedlichen Besetzungen an den insgesamt 13 Taten vor allem in Rheinland-Pfalz beteiligt. Andere Bandenmitglieder sollen die Endoskope anschließend in Kolumbien und anderen Ländern Südamerikas verkauft haben.

Die Diebstähle passierten zwischen April 2016 und November 2017. In Rheinland-Pfalz waren unter anderem Kliniken in Dernbach (Westerwaldkreis), Landstuhl (Kreis Kaiserslautern), Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm), Remagen (Kreis Ahrweiler) und Bad Dürkheim bestohlen worden. Hinzu kommen Taten in Lebach (Saarland), Aschersleben (Sachsen-Anhalt) und Lampertheim (Hessen). In drei Fällen blieb es laut Anklage beim Diebstahlsversuch.

Dem 42-Jährigen wird vorgeworfen, bei allen 13 Taten dabei gewesen zu sein. Der 30-Jährige soll sechs Mal beteiligt gewesen ein. Die beiden Angeklagten waren im November 2017 festgenommen worden, als sie versuchten, Geräte aus einem Krankenhaus in Ludwigshafen zu stehlen.