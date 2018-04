Kriminalität

Linken-Politiker wollen sich zu Vorwürfen nicht äußern

23.04.2018, 11:39 Uhr | dpa

Zum Auftakt des Prozesses um Unregelmäßigkeiten bei der Kommunalwahl in Quakenbrück haben die angeklagten Kommunalpolitiker zu den Vorwürfen geschwiegen. Vier Angeklagte sind Mitglied der Linken, außerdem ist ein Familienangehöriger mitangeklagt. Ihnen wird Wahl- und Urkundenfälschung in 40 Fällen vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, vor der Wahl im Herbst 2016 in Wahlbezirken mit einem hohen Migrantenanteil von Haustür zu Haustür gegangen zu sein und dort Briefwahlanträge ausgeteilt haben. In einigen Fällen sollen die Politiker die Anträge selbst ausgefüllt haben, in anderen sollen sie sogar die Stimmzettel angekreuzt haben. Einige Briefwähler sollen so noch nicht einmal bemerkt haben, dass sie gewählt hatten.

Einer der Männer, der genau wie zwei andere Mitglied des Stadtrates von Quakenbrück ist, sagte nach der Verhandlung, er sei unschuldig angeklagt worden. Die Anwälte bestritten die Zuständigkeit des Landgerichts. Sie forderten einen Prozess vor dem Amtsgericht Bersenbrück. Dort war bereits eine FDP-Politikerin aus Quakenbrück wegen Wahlbetrugs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.