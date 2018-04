Kriminalität

Wahlbetrug: Gericht verhandelt gegen Kommunalpolitiker

23.04.2018, 01:48 Uhr | dpa

Die Unregelmäßigkeiten bei der Kommunalwahl in Quakenbrück haben ab heute ein juristisches Nachspiel am Landgericht Osnabrück. Fünf Angeklagte müssen sich wegen des Vorwurfs des Wahlbetrugs verantworten. Vier sind Kommunalpolitiker der Linken, einer ist ein Familienangehöriger.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, in Wahlbezirken mit einem hohen Migrantenanteil von Haustür zu Haustür gegangen zu sein und dort Briefwahlanträge ausgeteilt haben. In einigen Fällen sollen die Kommunalpolitiker die Anträge selbst ausgefüllt haben, in anderen sollen sie sogar die Stimmzettel angekreuzt haben. Einige Briefwähler sollen so noch nicht einmal bemerkt haben, dass sie gewählt hatten.

Wegen des ungewöhnlich guten Abschneidens der Linkspartei in Quakenbrück waren nach der Kommunalwahl 2016 Zweifel am Ergebnis laut geworden. Ein Teil der Wahl war daraufhin im März 2017 wiederholt worden.