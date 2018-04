Gesundheit

Gewinner des Ideenwettbewerbs Gesundheitswirtschaft gekürt

23.04.2018, 03:19 Uhr | dpa

Rostock (dpa/mv) - Die Gewinner des Ideenwettbewerbs Gesundheitswirtschaft 2018 werden am heutigen Montag in Rostock ausgezeichnet. Seit 2008 hat das Wirtschaftsministerium 49 Projektideen mit 5,8 Millionen Euro finanziell unterstützt. Auch in diesem Jahr steht für Projektförderungen ein Budget von bis zu einer Million Euro zur Verfügung.

Die Gesundheitswirtschaft gehört zu den wichtigsten Branchen in Mecklenburg-Vorpommern. Jeder siebte Euro im Land wird in der Gesundheitswirtschaft verdient. Die Branche beschäftige 148 000 Erwerbstätige - damit ist fast jeder fünfte Arbeitsplatz in Mecklenburg-Vorpommern im Bereich der Gesundheitswirtschaft angesiedelt. Der Anteil der Branche an der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung beträgt gut 15 Prozent.