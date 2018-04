Prozesse

Prozess: Selbstschussanlage in Schrebergarten wird gesichtet

23.04.2018, 03:29 Uhr | dpa

Das Amtsgericht in Saarbrücken. Foto: Oliver Dietze (Quelle: dpa)

Zu einem ungewöhnlichen Ortstermin treffen sich heute die Beteiligten eines Prozesses, der eineinhalb Wochen zuvor vertagt worden war: In der saarländischen Gemeinde Quierschied wollen sie eine Kleingartenanlage besichtigen, in der der Angeklagte eine Selbstschussanlage gegen Wildschweine installiert hatte. Die Anlage hatte einen 60-Jährigen im Mai 2017 am Knie verletzt.

Die Richterin des Amtsgerichts Saarbrücken hatte den Ortstermin angeordnet, um beurteilen zu können, wie zugänglich und gefährlich das Gelände für die Öffentlichkeit gewesen sei. Das könne anhand der Akten nicht entschieden werden.

Der Pächter muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen strafbaren Umgangs mit Explosivstoffen verantworten. Sein Verteidiger Michael Rehberger sagte, angesichts verschiedener Warnschilder sehe er "keine Strafbarkeit wegen gefährlicher Körperverletzung". Den Besitz von alten Waffen, Granaten und Zündern hatte der Angeklagte eingeräumt.