Buntes

Zu Rostock-Jubiläum: Eröffnung von 9. Warnemünder Sandwelt

23.04.2018, 05:08 Uhr | dpa

Am Passagierkai in Warnemünde wird am heutigen Montag die 9. Warnemünder Sandwelt eröffnet. Das Motto lautet "Die geheimnisvolle Stadt - 800 Jahre Rostock" - entsprechend spielt der 800. Stadtgeburtstag der Hansestadt in diesem Jahr die Hauptrolle. Sechs Künstler aus fünf Ländern haben in den vergangenen Tagen aus rund 300 Tonnen Sand außergewöhnliche Skulpturen geschaffen, erstmals sind auch farbige Kunstwerke zu sehen. Es sind Kunstwerke, die den Rostocker Greif, den Seenotretter Horst Jantzen oder auch den Warnemünder Jungen Hein Hannemann gemeinsam mit seinem Hund Rüpel darstellen.