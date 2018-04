Unfälle

Motorradbeifahrerin bei Unfall tödlich verletzt

23.04.2018, 05:18 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Motorräder auf einer Bundesstraße nahe Simmersfeld (Kreis Calw) ist eine Frau tödlich verletzt worden. Die 56-Jährige saß als Beifahrerin auf einer der Maschinen und starb am frühen Montagmorgen in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Am Vortag war das Motorrad, auf dem sie saß, mit dem eines 21-jährigen Bikers zusammengestoßen. Dieser war nach einem Wendemanöver auf einem Feldweg wieder auf die Bundesstraße 294 aufgefahren und hatte die sich nähernde Maschine eines 56-Jährigen mit der Beifahrerin übersehen. Beide Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.