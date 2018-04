Schulen

Mehr Straftaten an Hessens Schulen

23.04.2018, 05:59 Uhr | dpa

Insgesamt 6079 Straftaten an Schulen hat die Polizei in Hessen im vergangenen Jahr erfasst. Das sind 89 mehr als im Vorjahr, im Jahr 2008 waren es dagegen noch 8181 Fälle. Wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte, hat sich die Aufklärungsquote verbessert: von rund 42 im Jahr 2016 auf 46 Prozent im vergangenen Jahr.

Schwerpunkte der Kriminalstatistik waren in beiden Jahren Fahrraddiebstähle mit 853 beziehungsweise 769 Fällen und Körperverletzungen. Ihre Zahl stieg von 822 auf 884. Dagegen gab es 2017 etwas weniger Nötigungen und Stalking. Bei den Bedrohungen verzeichnete die Statistik einen Anstieg von 105 auf 128 Taten innerhalb eines Jahres.