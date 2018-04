Parteien

Konkurrentin Lange: Nahles wird starke Parteivorsitzende

23.04.2018, 07:09 Uhr | dpa

Die unterlegene Kandidatin für den SPD-Vorsitz, Simone Lange, traut der neuen Parteichefin Andrea Nahles viel zu. "Ich bin mir sicher, dass sie eine starke Parteivorsitzende sein wird", sagte Lange der Deutschen Presse-Agentur. Dass sie selbst am Sonntag in Wiesbaden überraschend 27,6 Prozent der Stimmen bekommen habe, sei aber auch eine Mahnung. "Es bestätigt das große Bedürfnis nach Veränderung, nach echter Erneuerung - also auch nach neuen Köpfen", sagte die Oberbürgermeisterin von Flensburg.

Auch der Wunsch nach einem Kurswechsel im Programm sei groß. Zudem sei das Wahlergebnis eine Quittung für Fehler der Parteispitze in der jüngeren Vergangenheit gewesen, sagte Lange. Sie wolle sich weiter inhaltlich im Erneuerungsprozess der SPD einbringen - aber nun erst einmal "ein Stück weit erholen vom innerparteilichen Wahlkampf". Sie sei froh, dass nun eine Entscheidung gefallen sei.