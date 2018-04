Unfälle

61-jähriger Rollerfahrer bei Unfall tödlich verletzt

23.04.2018, 07:58 Uhr | dpa

Straubing (dpa/lby) - Ein 61-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Straubing ums Leben gekommen. Ein 84-jähriger Autofahrer hatte dem Mann am Sonntagnachmittag beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenprall wurde der Rollerfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon.