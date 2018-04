Musik

Fürstenwalder Musiker beim Helene Beach Festival auf Bühne

23.04.2018, 08:09 Uhr | dpa

Der Fürstenwalder Musiker Kesh wird in diesem Sommer erstmals auf einem großen Musikfestival auftreten. Er wurde für das Helene Beach Festival am Helenesee bei Frankfurt (Oder) gebucht und wird einer von 150 Künstlern sein, die zwischen dem 26. und 29. Juli vor erwarteten 25 000 Musikfans spielen. Kesh, mit bürgerlichem Namen Max Meißner, wird am Festivalsamstag auf der Hauptbühne sein Debüt geben. Am selben Abend treten dort auch der Berliner Rapper Kool Savas gemeinsam mit dem Musiker Sido sowie der weltweit gefragte Techno-Musiker Paul Kalkbrenner auf. Kesh wurde gerade als "Newcomer des Monats" von einem Berliner Musiksender vorgestellt und wird im Rahmen des Musikband-Wettbewerbs "local heroes" offiziell Brandenburg beim bevorstehenden Bundeswettbewerb vertreten.