Brände

Lieferwagen in Parkhaus ausgebrannt: Brandstiftung?

23.04.2018, 09:19 Uhr | dpa

In einem Parkhaus in Berlin-Wedding ist ein Lieferwagen in Flammen aufgegangen. "Ein Passant bemerkte das lichterloh brennende Fahrzeug am Sonntagabend im Kapweg", sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Ermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus.