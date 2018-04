Unwetter

Brand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Elmshorn

23.04.2018, 09:29 Uhr | dpa

Im Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Elmshorn ist in der Nacht zum Montag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wird ein Blitzeinschlag als Brandursache vermutet. Das Feuer war nach einer knappen Stunde von den 62 Einsatzkräften vor Ort unter Kontrolle gebracht worden. Die Bewohner des Hauses hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand. Der Dachstuhl wurde bei dem Brand zerstört. Die genaue Schadenshöhe war zunächst noch unbekannt.