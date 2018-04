Kriminalität

Geldautomaten-Sprengung erfolglos: Täter flüchten ohne Beute

23.04.2018, 09:29 Uhr | dpa

Mehrere maskierte Männer haben im südhessischen Erzhausen versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Wie die Polizei in Darmstadt mitteilte, leiteten sie am frühen Montagmorgen ein Gasgemisch in das Gerät. Der Automat wurde demnach zwar beschädigt, hielt dem Angriff aber stand. Die Täter flohen laut Polizei ohne Beute. Sie sollen über die Autobahn 3 davongefahren sein. Eine eingeleitete Großfahndung, bei der auch der Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief erfolglos.