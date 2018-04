Unfälle

Sechsjähriger von Moped angefahren

23.04.2018, 09:48 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Moped ist ein sechs Jahre altes Kind in Gotha leicht verletzt worden. Der 16 Jahre alte Mopedfahrer übersah am Sonntag beim Rechtsabbiegen den Jungen auf seinem Fahrrad, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Kind wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.