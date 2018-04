Unfälle

Vorfahrt genommen: Motorradfahrer schwer verletzt

23.04.2018, 09:48 Uhr | dpa

Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto nahe Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt worden. Der 26 Jahre alte Autofahrer hatte den Biker beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Der Verursacher des Unfalls am Sonntagabend sowie seine drei Mitfahrerinnen kamen mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.