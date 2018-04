Unfälle

Betrunkener Autofahrer überfährt fünf Hühner auf einer Wiese

23.04.2018, 09:48 Uhr | dpa

Ein betrunkener 45-Jähriger hat mit seinem Auto abseits einer Straße in Lüdinghausen (Kreis Coesfeld) fünf Hühner überfahren. Sein Führerschein wurde sichergestellt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der Mann sei am Sonntagabend von der Straße abgekommen, habe einen Zaun durchbrochen und sei auf einer Weide gelandet. Als er diese laut Polizei rückwärts wieder verlassen wollte, überfuhr er die fünf Tiere.