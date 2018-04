Unfälle

Gewitter hinterlassen Spuren im Landkreis Cuxhaven

23.04.2018, 09:48 Uhr | dpa

Gewitter und Regen haben im Landkreis Cuxhaven zu einem Brand sowie einem Unfall geführt. So kam ein Paketdiensttransporter am späten Sonntagabend auf der A 27 bei Uthlede aufgrund von Aqua Planing ins Schleudern, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Wagen sei nach links in die Mittelschutzplanke gerutscht und habe sich überschlagen. Der Fahrer wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Kurze Zeit später habe ein Blitzeinschlag in Bad Bederkesa einen Dachstuhlbrand ausgelöst. Das Feuer habe innerhalb einer Stunde gelöscht werden können, das Haus sei jedoch unbewohnbar, teilte ein Polizeisprecher weiter mit. Niemand sei verletzt worden. Der Sachschaden werde auf 80 000 Euro geschätzt.