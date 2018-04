Extremismus

Initiative fordert NSU-Untersuchungsausschuss

23.04.2018, 11:28 Uhr | dpa

Hinterbliebene des 2001 in Hamburg mutmaßlich vom "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) ermordeten Süleyman Taşköprü haben die bisherige Aufklärung kritisiert und einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gefordert. Die Initiative aus Angehörigen und Unterstützern erklärte am Montag, im Münchner Prozess gegen Beate Zschäpe und mutmaßliche NSU-Helfer seien zentrale Fragen zur Tat offen geblieben. So sei unter anderem eine mögliche Rolle Hamburger Neonazis bei dem Mord nicht untersucht worden und auch unklar, weshalb die Polizei ein mögliches rassistisches Motiv bei der Tat aktiv ausgeschlossen hatte.

Taşköprü war den Ermittlungen zufolge am 27. Juni 2001 im Lebensmittelgeschäft seiner Familie im Stadtteil Altona erschossen worden.